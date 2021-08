تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الأولى هذا الأسبوع في الوقت الذي تسبب فيه تجدد المخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في إنهاء موجة صعود استمرت على مدار 3 جلسات، بحسب ما أفاد وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، نزل خام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 71.96 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس، فيما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 67.92 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتعرضت الأسعار لضغوط مع عودة إنتاج النفط في المكسيك، حيث نشب حريق يوم الأحد الماضي على منصة حفر بحرية أسفر عن مقتل خمسة وأوقف إنتاج ما يزيد قليلا عن 400 ألف برميل يوميا.

ويُثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.

The post أسعار النفط تتراجع بسبب تجدد المخاوف على الطلب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا