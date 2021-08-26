اعتماد الخطة التدريبية لموظفي وزارة الصناعة والمعادن

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) عقد السيد “منصف الشلوي” بصفته رئيس اللجنه الدائمة للتدريب بوزارة الصناعة والمعادن، ووكيل الوزارة لشؤون التعدين، اجتماعه الثالث صباح اليوم الخميس.

وتم ـ خلال الاجتماع ـ اعتماد الخطة التدريبية الموضوعه للعام 2021 م ،والخاصة بديوان وزارة الصناعة والمعادن.

وبين السيد الوكيل، أنه من المحتمل تنفيذ الخطة في الداخل و الخارج، لأغلب موظفي الديوان والشروع فيها في أقرب وقت، بعد أن صدرت التفويضات المالية اللازمة لذلك . ( وال ـ طرابلس) م ب / ك و

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