خاص.. “المركزي” يوجه عدة تعليمات للمصارف تخص السيولة..تعرف عليها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي إلى المصارف بخصوص تعليمات المصرف المركزي للعمل على توفير السيولة لكافة الزبائن .
وتتضمن التعليمات العمل على توفير السيولة النقدية بكافة فروع ووكالات المصرف وتوزيعها بشكل يومي على زبائن المصرف ، والتواصل مع أقسام الإصدار لاستلام الشحنات النقدية التي تطلبها المصارف في حالة الحاجة إليها .
كذلك أن يكون سقف السحب النقدي مناسب لاحتياجات زبائن ووفروع ووكالات المصرف ، وتكليف إدارات الفروع بالمناطق بضرورة متابعة الفروع والوكالات التابعة لها بشكل يومي .
وطالب في ختام مراسلته إيلاء الموضوع اهتمام الكامل والتنبيه على فروع ووكالات المصارف التابعة لهم والتقيد والالتزام بتعليمات المصرف المركزي بالخصوص
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