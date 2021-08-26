خاص.. “المركزي” يوجه عدة تعليمات للمصارف تخص السيولة..تعرف عليها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي إلى المصارف بخصوص تعليمات المصرف المركزي للعمل على توفير السيولة لكافة الزبائن .

وتتضمن التعليمات العمل على توفير السيولة النقدية بكافة فروع ووكالات المصرف وتوزيعها بشكل يومي على زبائن المصرف ، والتواصل مع أقسام الإصدار لاستلام الشحنات النقدية التي تطلبها المصارف في حالة الحاجة إليها .

كذلك أن يكون سقف السحب النقدي مناسب لاحتياجات زبائن ووفروع ووكالات المصرف ، وتكليف إدارات الفروع بالمناطق بضرورة متابعة الفروع والوكالات التابعة لها بشكل يومي .

وطالب في ختام مراسلته إيلاء الموضوع اهتمام الكامل والتنبيه على فروع ووكالات المصارف التابعة لهم والتقيد والالتزام بتعليمات المصرف المركزي بالخصوص

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