العلاج بالداخل والخارج.. محور لقاء الدبيبة مع شكشك والكبير

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع داخل ديوان المحاسبة الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

وبحث المسؤولون بشكل موسع تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة على الدولة الليبية في السنوات العشر الأخيرة لصالح عدة دول عربية وأوروبية، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة هذا الملف من كافة جوانبه وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، ولتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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