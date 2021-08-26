جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يبحث تفعيل المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية

بنغازي 26 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس طاهر الشريف، اليوم الخميس، مع مدارء مكاتب الجهاز بالمنطقة الشرقية.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي، وضع خطة لتفعيل المشاريع التنموية التي تم تخصيص مالبغ مالية لها والمزمع إنطلاق أعمال تنفيذها خلال مدة أقصاها 15. 10 بالتنسيق مع الشركات المنفذة، وذلك للشروع في التنفيذ و إستبعادة الشركات غير قادرة على إستكمال باقي أعمالها.

نوقش أيضا آلية الجهاز للتعاقد على مشاريع جديدة خلال المدة القادمة على كافة المنطقة الشرقية، كلا حسب إحتياجات كل مدينة. (وال _ بنغازي) ا م

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