الوفد الوزاري الليبي يناقش مع نظيره التونسي موضوع اغلاق المعابر بين الطرفين

عقدت اليوم الخميس مباحثات بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي، حيث تمحور اللقاء حول الحديث عن إغلاق المعابر بين الطرفين والذي أكد فيه كلاهما أن أسبابه صحية بحثه دون وجود أي أسباب أخرى.

وفي ذات السياق تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسًا عليه، وفي ذات السياق تم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.

أما فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتسلل ارهابين إلى تونس نفى الجانبين هذه الأخبار جملة وتفصيلا فهي مجانبة للصواب وأراد بها تعكير العلاقات الثنائية.

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