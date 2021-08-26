أفريكا ريبورت: ليبيا تصنف من ضمن افضل البلدان التي تملك المواد الخام مدفونة في أراضيها

ذكر موقع “أفريكا ريبورت” اليوم الخميس إن هناك عدة أنواع من النفط يوجد في إفريقيا حيث أن يعتبر الزيت الخام ذات نوعية جيدة ويحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت أقل من 0.5٪ .

ووفقًا للمراجعة الإحصائية السنوية للطاقة لشركة بريتيش بتروليوم ، التي نُشرت في يوليو 2021 ، أنتجت القارة 7.8٪ من المعروض العالمي من النفط ،لا تغطي المراجعة الذهب الأسود فحسب ، بل تغطي أيضًا موارد الغاز الطبيعي والفحم في القارة.

كما أنها تتطلع إلى المستقبل وتقدم أرقامًا دقيقة لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي ومع ذلك يظل النفط مصدر الطاقة الأكثر استخدامًا في العالم ، لقد راجعنا البلدان التي تدعي أن لديها أفضل المواد الخام المدفونة في أراضيها وهيا الجزائر وليبيا والكونغو بحسب الموقع .

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