اجتماع موسع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لتنفيذ مشاريع تنموية بشرق ليبيا

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اجتمع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس طاهر الشريف في بنغازي مع مدراء مكاتب الجهاز بالمنطقة الشرقية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة وضع خطة لتفعيل المشاريع التنموية التي تم تخصيص أموال لها لتنفيذها خلال مدة أقصاها 15 أكتوبر من العام الجاري.

وبحث الاجتماع التنسيق مع الشركات المنفذة للبدء وللشروع في التنفيذ واستبعاد الشركات غير القادرة على استكمال باقي أعمالها.

وتناول الاجتماع آلية الجهاز للتعاقد على مشاريع جديدة خلال المدة القادمة على كافة المنطقة الشرقية حسب الاحتياجات لكل مدينة