وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تزيد نسبة مشاركة المرأة على جميع المستويات الوظيفية

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) زادت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية، نسبة مشاركة المرأة على جميع المستويات الوظيفية؛ تعزيزا منها على تطبيق الهدف الخامس والعاشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال استثمارها في طاقاتها وقدراتها النسائية، وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلّدها للمناصب الوظيفية القيادية العليا في الوزارة.

يشار أن الوزارة لم تكتف بمنح المرأة الفرصة لمواجهة الجمهور الداخلي المحلي، من خلال وظيفة الدكتورة “إنتصار عثمان” كرئيسة المستشارين بالمنطقة الشرقية ، بل إن الوزارة تؤمن بالقدرات والكفاءات النسائية في مواجهة الجمهور الخارجي الدولي أيضاً؛ وذلك من خلال تكليف الدكتورة “هدى المقيرحي” بمسؤولية التواصل والعلاقات الدولية.

وفي هذا السياق، انعقدت الطاولة المستديرة الإفتراضية الثانية الموافق 22 أغسطس 2021، برعاية السيد “سلامة الغويل” وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وقد أدار الجلسة وأشرف عليها عضو الفريق الاستشاري الكابتن ” أنور يوسف ” ،ومن تنظيم منظمة إمباكت السويسرية يمثلها السيد علي العبار.

هذا وتعد هذه الطاولة، هي السلسلة الثانية من مجموعات الطاولات المستديرة، حول الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، التي ضمت وستضم في كل مرة ممثلين من كل أنواع وأطياف المجتمع . (وال ـ طرابلس) ب خ / ك و

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