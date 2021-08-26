خلال اجتماعه مع شكشك والكبير.. الدبيبة يؤكد على ضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، وكذلك إمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، كما تم بحث تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة

وفي الختام أكد “الدبيبة” على ضرورة معالجة هذا الملف من كافة جوانبه، وكذلك ضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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