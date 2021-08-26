خاص..المركزي يكشف وصول 80 مليون إلى بنغازي قادمة من طرابلس ..ويوضح توزيعاتها

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول قبل لحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة السيولة الثانية بقيمة 80 مليون دينار قادمة من طرابلس ، خصص منها 70 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و 10 مليون دينار لفروع مصرف شمال افريقيا وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

هذا وقد وصلت يوم أمس شحنة لمطار بنينا قادمة من طرابلس بقيمة 100 مليون دينار بإجمالي 180 مليون دينار .

وقد سبق وإن أوضح فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس بأنه جاري العمل على نقل شحنات متتالية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية بقيمة 500 مليون دينار حتى نهاية الأسبوع القادم .

كما سيتم نقل شحنات آخري خلال شهر سبتمبر ، إلى حين تلبية كافة احتياجات المصارف بالمنطقة الشرقية وبكافة مناطق ليبيا ويؤكد المصرف المركزي توفر مخزون كبير من السيولة يطلب المصرف من المصارف وفروعها استلام احتياجاتهم من السيولة دون تأخير .

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