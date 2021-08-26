الخارجية تنظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني على الدبلوماسيين

قام مكتب التوثيق والمعلومات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتنظيم ورشة عمل حول مخاطر الأمن السيبراني على الدبلوماسيين.

وحيث استهدف الورشة مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة لتفادي مشاكل الاختراق والتصيد الإلكتروني، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي”

كما تناولت ورشة العمل العديد من المواضيع ذات العلاقة بالأمن السيبراني، وكذلك كيفية وقوع الهجمات وطريقة تأمين ألاجهزة ضد الهجمات الإلكترونية، مع التركيز على الجوانب متعددة التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا الأمن السيبراني، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والتهديدات السيبرانية.

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