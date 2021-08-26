فصل جديد من فصول النزاع على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

في تطور لافت على مستوى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبعد قيام وزير النفط محمد عون بتكليف جاد الله حمد العوكلي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أفاد العوكلي في كتاب موجه إلى وزير النفط حصلت 218 على نسخة منه، بعدم تمكنه من ممارسة مهامه بعد إبلاغه من قبل مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أن رئيس مجلس الإدارة الحالي مستمر في أداء مهامه من خارج البلاد.

يُذكر أن وزير النفط والغاز قد أبلغ مجلس الوزراء بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شُكِّل بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات، وطالب بمعالجة الأمر في أسرع وقت ممكن، كما رشّح قبل أيام الدكتور طارق القطعاني لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة.

على جانب آخر، رفض وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج أي تغيير في مجلس إدارة المؤسسة، وأبلغ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن أعضاء مجلس الإدارة الحالي يتمتعون بالكفاءة الكافية لإدارة المؤسسة.

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