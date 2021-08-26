الخليج للنفط تعلق جميع أنشطتها وأعمالها

أخبارليبيا24
أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أن الشركة تعلق جميع الأنشطة والأعمال مالم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل والإنتاج.
وأوضحت لجنة الإدارة أن الشركة أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.
وذكرت اللجنة أنها كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة الميزانية لعامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال.
وأكدت لجنة الإدارة في شركة الخليج أن هذا الأمر أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج.
وأضافت لجنة الإدارة أن عدم إحالة الميزانية والأموال المطلوبة حد من قدرة الشركة على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.
وأشارت لجنة الإدارة في شركة الخليج إلى أن الشركة لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توفر الميزانيات والأموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق كافة أعمالها.
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