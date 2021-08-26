الخليج للنفط تعلق جميع أنشطتها وأعمالها

أخبارليبيا24

أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أن الشركة تعلق جميع الأنشطة والأعمال مالم يتم إمدادها بالأموال اللازمة للتشغيل والإنتاج.

وأوضحت لجنة الإدارة أن الشركة أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

وذكرت اللجنة أنها كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة الميزانية لعامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال.

وأكدت لجنة الإدارة في شركة الخليج أن هذا الأمر أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج.

وأضافت لجنة الإدارة أن عدم إحالة الميزانية والأموال المطلوبة حد من قدرة الشركة على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.

وأشارت لجنة الإدارة في شركة الخليج إلى أن الشركة لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توفر الميزانيات والأموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق كافة أعمالها.