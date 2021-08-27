العامة للكهرباء تعلن عن سرقة 6900 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس عن سرقة 1050 متر على خط المصري التوغار فرعية السني بدائرة توزيع قصر بن غشير ، كما تم سرقة 1200 متر على خط جنزور القديم فرعية الريو بدائرة توزيع الكريمية.

وأضافت الشركة بأنه تم أيضا سرقة 750 متر على خط ترهونة من 30 المجرورة “2”، وتم في وقت سابق سرقة أسلاك ضغط عالي على خط المطار بمنطقة زوارة مسافة 2300 متر مما تسببت في فصل التغذية على نحو 15 محول، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1600 على خط الظهر الخمر بدرنة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 30 محول .

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