شركة الخليج العربي تؤكد أنها ستضطر لتعليق كافة الأنشطة والأعمال بسبب الديون وعدم إحالة الميزانية لها

أعلنت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أن الشركة أصبحت عاجزة تماماً عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك .

وأكدت اللجنة أن الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الاموال المطلوبة لتنفيذ العمل رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة .

وكشفت الشركة أنها لن تستطيع الاستمرار فى العمل بدون توفر الميزانيات وآلاموال لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال مالم يتم امدادها بالأموال اللازمة للتشغيل الانتاج.

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