“الخليج العربي” تعلن عجزها عن مواصلة أعمالها دون تخصيص ميزانية لها

أعلنت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، عن عجز الشركة عن استمرار مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها، دون تخصيص الأموال اللازمة لذلك.

وبيّنت الشركة، عبر صفحتها الرسمية، أنها كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتها خلال عاميْ 2020 و2021 أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ عملها.

وأضافت أن ذلك سبّب لها تراكما في الديون والالتزامات، إلى جانب عجزها عن توفير قطع الغيار والمعدات الضرورية، ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة التزاماتها التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستضطر إلى تعليق جميع الأنشطة والأعمال؛ ما لم يتم تسييل الأموال اللازمة للتشغيل والإنتاج.

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