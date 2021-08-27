سلسلة سرقات تُهدّد شبكة الكهرباء.. وتُفقدها جزءًا من قدرتها

تعرضت خطوط عدة لنقل الطاقة تابعة للشركة العامة للكهرباء الخميس إلى سرقة ما يقارب من 6900 متر من الأسلاك.

وقالت الشركة، عبر صفحتها الرسمية، إنه تمت سرقة 1050 مترًا من الأسلاك بخط المصري توغار فرعية السني بدائرة قصر بن غشير إلى جانب سرقة 1200 متر على خط جنزور القديم فرعية الريو بدائرة توزيع الكريمية .

وأضافت الشركة كذلك أنه تمت سرقة 750 مترا على خط ترهونة من 30 المجرورة 2 ، إلى جانب سرقة أسلاك ضغط عالي على خط المطار بمنطقة زوارة بمسافة 2300 متر الأمر الذي تسبب في فصل التغذية عن نحو 15 محوّلاً.

أما في شرق البلاد؛ فقد تمت سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1600 متر على خط الظهر الخمر بدرنة؛ مما تسبّب في فقد التغذية على نحو 30 محوّلاً.

يشار إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية تنامت بشكل لافت خلال المدة الماضية وهو ما يسبّب إرهاقًا لميزانية الدولة فضلا عن الضعف في إمدادات شركة الكهرباء .

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