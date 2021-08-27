الكبير يناقش مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يوم أمس الخميس اجتماعاً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش” ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والوفد المرافق له.

نوقش خلاله العديد من القضايا الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتناول أيضاً مناقشة جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية، كما أعرب المبعوث الخاص للأمين العام بأن البعثة على أتم الإستعداد لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه.

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