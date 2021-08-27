محافظ ليبيا المركزي يجتمع بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) اجتمع السيد “الصديق عمر الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه ، بالسيد “يان كوبيش” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع ـ الذي عقد أمس” مناقشة العديد من القضايا الاقتصاديه والمالية ، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما نوقشت جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

و أعرب المبعوث الخاص للأمين العام ، بأن البعثة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه. (وال ـ طرابلس” ف و / ك و

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