لجنة المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي تكشف عن انخفاض احتياطات العملة الأجنبية

طرابلس 27 أغسطس 2021 ( وال ) – كشفت لجنة المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، عن انخفاض احتياطات العملة الأجنبية من 115.2 مليار في ديسمبر 2014 إلى 103.3 مليار في يونيو 2020 وهي الفترة الزمنية التي تولت اللجنة فحصها مع عدم تسجيل أي ديون مقومة بالعملة الأجنبية ومترتبة على الميزانية العامة للدولة لدى أي كيان أجنبي .

وقالت اللجنة ـ في تقريرها أصدرته حول رصد وتقييم الأداء المالي والإداري للمصرف المركزي بطرابلس والبيضاء ـ إنه وبرغم التزام مركزي طرابلس بالغطاء الذهبي للعملة المحلية المتداولة، لم يلتزم مركزي البيضاء بذلك و الذي علل طباعة العملة باحتياطي الذهب لدى المركزي.

وأوضح التقرير، أن مركزي البيضاء ضخ الأموال لسد العجز لدى الحكومة الانتقالية، دون ضمانات لاسترداد الأموال التي تبلغ 97% من إجمالي أصول المصرف التي استخلصت من أموال المودعين وطباعة العملة، حيث لم ينجح في استرداد الأموال التي ضخها لدعم الحكومة الانتقالية، كما أنه لا يملك أي ضمانات مقابل الذمم المالية المدينة من الحكومة الانتقالية.

وسلط التقرير الضوء على اعتماد الموازنة على العوائد النفطية بنسبة 84%، في ظل ارتفاع مصروفات الخزانة العامة بما يفوق الإيرادات خلال السنوات من 2014 إلى 2020، مع ملاحظة ارتفاع إيرادات الخزانة العامة بنسبة 183 % عام 2018؛ بسبب عوائد بيع النقد الأجنبي. (وال ـ طرابلس) إ م

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