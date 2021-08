النفط يرتفع مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام، صباح الجمعة، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، بحسب معطيات التداول في البورصات.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 1.28% إلى 71.08 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 1.41% إلى 72.07 دولار، في حين وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI لشهر أكتوبر بنسبة 1.39% إلى 68.36 دولار للبرميل، وفق ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي”.

وتم تسجيل أقوى نمو في أسعار النفط منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8.9% والخام الأمريكي WTI بنسبة 9.55%.

ويدعم ارتفاع سعر النفط، ضعف الدولار، حيث انخفض مؤشره (سعر الدولار مقابل سلة عملات ست دول – الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.07% إلى 93 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون صدور بيانات من شركة خدمات حقول النفط “بيكر هيوز”، حول عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس 2021.

