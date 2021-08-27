اقتصاد

ميناء طرابلس يترقب وصول شحنات لحوم مجمدة وسلع

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجحت إدارة مرفأ طرابلس وصول عددٍ من السفن التجارية، خلال الساعات المقبلة، محمّلةً ببضائع وسلع متنوعة.

و من المتوقّع أن تصل السفينة “اتلنتك”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، وعلى متنها 4300 طنٍّ من اللحوم المجمدة، مستوردةً لصالح تجار في القطاع الخاص.

وبحسب البيانات الحديثة؛ من المنتظر وصول باخرة الحاويات “شوديز”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “طرابلس”، المحملة بـ 79 حاوية سلع.

وكانت قد وصلت، الأسبوع الماضي، إلى مرفأ طرابلس الباخرة “شيف”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الروبيان”، وعلى متنها ثلاثة آلاف طنٍّ من الأسماك المبردة.

 

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قناة 218 الليبية

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