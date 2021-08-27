اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي لمعالجة ملف العلاج بالداخل والخارج

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبد الحميد الدبيبة” مع رئيس ديوان المحاسبة السيد “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “الصديق الكبير” بقاعة الاجتماعات بديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع ،عدد من الوزراء ومديري الإدارات؛ وذلك لبحث الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، ولكي تستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

كما تم ـ خلال الاجتماع ـ مناقشة ملف العلاج بالداخل والخارج، وآلية تسديد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة معالجة هذا الملف، من كافة جوانبه وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل؛ لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى، خاصة في الحالات الصعبة و التي لا تستطيع السفر للخارج. ( وال ـ طرابلس ) م ب / ك و

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