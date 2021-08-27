ارتفاع الإنتاج الزراعي المصري يخفّف فاتورة الاستيراد

أعلنت وزارة التموين المصرية نجاحها في تحقيق مستوياتٍ عاليةٍ من الاكتفاء الذاتي من مادة السكر، بعد تمكن قطاع الزراعة من تأهيل مساحات كبيرة من قصب السكر.

الوزارة؛ قالت إن نسبة الاكتفاء وصلت إلى 89%، وهو ما يمثّل مستوياتٍ آمنةً من الاحتياط للعام المقبل، مؤكدةً، في الوقت ذاته، عزمها توريد 200 ألف طنٍّ من السكر الخام، خلال مناقصة دولية؛ لإحداث توازن في الأسعار، وضمان عدم ارتفاعها محليًا.

جديرٌ بالذكر أن مصر تمكّنت من إنتاج 50% من حاجتها من القمح خلال هذا العام، الأمر الذي نتج عنه تقليص المبالغ الكبيرة من النقد الأجنبي التي كانت تُستنزف في الاستيراد.

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