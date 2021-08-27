بتمثيل جعودة لمكتبه .. وزير الشؤون الإقتصادية يشارك في لقاء عمل حول (أطر التمويل الوطنية المتكاملة في إفريقيا)

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) _ شارك وزير الدولة للشؤون الإقتصادية السيد سلامة الغويل، في فعاليات لقاء العمل بعنوان (أطر التمويل الوطنية المتكاملة في إفريقيا)، وذلك بدعوة من قسم الشؤون الإقتصادية و الاجتماعية بالأمم المتحدة.

هذا وجاءت مشاركة وزير الدولة من خلال تمثيل السيدة نادية جعودة لمكتبه عبر تطبيق (زووم).

و يعد هذا اللقاء الذي عقد من (24 إلى 26) أغسطس 2021م، مساحة لتبادل المعرفة و الخبرات بين الدول الإفريقية، من أجل تطوير إستراتيجيات التمويل الوطنية المتكاملة و المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، و سبل وضع أطر حوكمة إقتصادية تحقق أجندة 2030 و 2063 للإتحاد الإفريقي.

يذكر أن و هذه المشاركة تأتي إنطلاقاً من دوافع الحرص لدى الوزير الغويل لتحقيق أهداف حكومة الوحدة الوطنية في مجال التنمية المستدامة، و لتطوير قدرات و مهارات العناصر الوطنية و إكسابها معارف جديدة، تساهم في النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال الإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية الناجحة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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