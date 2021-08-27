وزارة الصناعة تهنئ شركة (مجمع الدافنية) لتحصلها على علامة الجودة لسلعة الطماطم

طرابلس 27 أغسطس 2021 (وال) _ هنأت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، شركة (مجمع الدافنية الغذائي) لحصوله على علامة الجودة الليبية لسلعة الطماطم.

واعتبرت الوزارة هذه العلامة خطوة نحو نجاح الصناعات المحلية التي تضعها الوزارة على سلم أولوياتها.

كما شكرت الوزارة، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية (مكتب علامة الجودة الليبية)، على جهوده لضبط الجودة والحفاظ على ثقة المواطن بالصناعات المحلية.

الجدير بالذكر أن شركة مجمع الدافنية الغذائي تحصلت على العلامة الكامله والجودة العالية الليبية لسلعة الطماطم (العلبة ماركة الصفوة)، من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية مكتب علامة الجودة الليبية.

و كسبت الشركة علامة الجودة الكاملة بعد أن إجتازت كل مراحل التقييم بنجاح، واستحقت العلامة بجدارة واستحقاق.

هذا وتم إجراء كافة التحاليل الواردة في المواصفات الليبية دون إستثناء في المختبرات المعتمدة دوليا، حيث تبين مطابقتها للمواصفات بالإضافة إلى تطبيق المصنع نظام إدارة سلامة الغذاء (ايزو 22000). (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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