شركة شانيل تشتري 100 ألف متر مربع من حقول الياسمين الفرنسية

قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة الأزياء والتجميل الفرنسية الشهيرة “شانيل”، اشترت المزيد من الأراضي في جنوب فرنسا لتوفير زهور الياسمين وغيرها، خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في صنع عطورها الأفضل مبيعاً، ويتم حصاد هذه الزهور يدوياً في طقوس سنوية دقيقة.

وأوضحت الشركة -المعروفة بسلعها الفاخرة في الأزياء والتجميل والعطور- أنها اشترت ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من الأرض لتضاف إلى الأراضي التي تستغلها بالشراكة مع شركة محلية قرب بلدة غراس، التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.

يُذكر أن الياسمين، هو المُكوّن الأساسي في عطر شانيل الشهير رقم 5 الذي تنتجه الشركة منذ 100 عام، وابتكرته المصممة الراحلة كوكو شانيل.

ويُعرف الياسمين المزروع في غراس برائحته المميزة، وأصبحت المنطقة مقراً للزهور والشذى في القرن السابع عشر عندما بدأ العاملون بدباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.

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