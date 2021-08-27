الدبيبة سيعلن انطلاق خطة التنمية للربع الأخير من العام

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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة أن رئيس الحكومة سيعلن انطلاق خطة التنمية للربع الأخير من العام بعد تأخرها بسبب تعطيــل الميزانيــة.

وأوضح عادل في تصريحات صحفية أن خطة التنمية ستنطلق ابتداءً من أكتوبر المقبل في ثلاث مجالات (البنية التحتية، الكهرباء، تحريك عجلة الاقتصاد) موزعة على كل مناطق ليبيا.

ومن المقرر أن يوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، كلمة إلى الشعب الليبي.

هذا وستبث الكلمة على تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، في حين لم يبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فحوى الكلمة التي سيوجهها الدبيبة لليبيين.

يذكر أن مجلس النواب كان قد دعا الحكومة إلى جلسة مسائلة بمقره في طبرق، يوم الاثنين المقبل، الأمر قابله الدبيبة بإعلان أنه على ارتباط ببرنامج خارج ليبيا يوم الجلسة.