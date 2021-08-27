الزناتي يمهل العيادات الخاصة أسبوعان لاستكمال إجراءاتها وتحسين خدماتها

اجتمع وزير الصحة “علي الزناتي” يوم أمس الخميس مع رئيس قسم القطاع الخاص بالخدمات الصحية بنغازي، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة، بمقر غرفة الطوارئ التابعة لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وهذا لوضع آلية لضبط معايير الجودة وتطبيقها على أرض الواقع، وتشكيل لجنة مستعجلة لمتابعة جميع العيادات الخاصة بمختلف المدن الليبية.

حيث دعي الزناتي جميع العيادات والمستشفيات الخاصة بسرعة اتمام إجراءات إذن المزاولة، وتحسين مستوى الخدمات حسب الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين العمل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا الاجتماع، وأضاف مؤكدا على اتخاذه لجملة من القرارات الصارمة حيال المخالفين، التي قد تصل إلى الإقفال وعدم مزاولة العمل نهائيًا.

والجدير بالذكر أن الوزارة ستباشر تقييم العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة من قِبل لجنة مختصة.

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