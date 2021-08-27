نقيب الخبازين بمصراتة: مشكلة الدقيق لن تنتهي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال نقيب الخبازين ببلدية مصراتة حسين بن طاهر، إن القمح يتعرض لأزمة دولية بدأت منذ 10 أيام، بسبب جائحة كورونا وغياب الأمن في ليبيا، ونقص كميات القمح وزيادة الطلب عليه تسببت في زيادة أسعاره.

وأضاف نقيب الخبازين ببلدية مصراتة، في تصريحات صحفية، أن السفن التي تورد القمح إلى ليبيا تأمينها مرتفع بسبب غياب الأمن في ليبيا، إضافة إلى أن سعر الشحن مرتفع، وكل هذا يتسبب في زيادة سعره.

وأكد أن الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف غير قادرة على تغطية السوق المحلي، وتحتاج أحيانا لثلاثة أشهر لتوفير الطلبيات من الدقيق.

وتابع:” قبل 10 أيام كان سعر قنطار الدقيق يتراوح بين الـ175 و 180 دينارا، وحالياً نشتري القنطار من المطاحن والتجار بـ 250 دينارا، وهذا سيتسبب في زيادة سعر الرغيف”.

وأضاف أن عدد المخابز التابعة لنا في نقابة المخابز مصراتة 200 مخبز مرخص لها، 130 منها فقط تعمل، والبقية توقفت لأسباب مختلفة”.

ونوه بأنه لم يستطع توحيد سعر بيع الخبز في المخابز التابعة له، لأننا لا نوفر لها شيئاً، ومن المتوقع أن يصبح سعر الأرغفة الثلاثة بوزن 100 جرام دينارا، بعد أن كنا نبيع بذات السعر الأرغفة الخمسة بدينار”.

وأوضح:” لو سارت الأمور على ما يرام ووفق ضوابط رسمية، سنتمكن من توفير 50٪ من احتياجات مخابزنا من الدقيق من الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف”.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد يجب أن تفكر في توفير احتياطي يكفي لـ 6 أشهر وليس دون ذلك كما هو حاصل حالياً، ودور الوزارة انتهى بعد إلغاء صندوق موازنة الأسعار.

وأكد أن أزمة الدقيق لن تنتهي، وهي ليس أزمة وليدة وقد حصلت في نفس الوقت خلال العام الماضي، ولم نشعر بوجود الأزمة في السابق لوجود مخزون من الدقيق لدى صندوق موازنة الأسعار.