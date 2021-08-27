“الدبيبة” يفصح عن تفاصيل خطة عودة الحياة..واجتماع هام عقده مع المركزي وديوان المحاسبة

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن مشروع إعادة الحياة هي مشروعات التنمية الضرورية منها والتي نحتاجها الآن وليس غداً أو بعد غداً “البنية التحتية ، الكهرباء، تحريك عجلة الاقتصاد” فيوم الأحد القادم بمدينة بنغازي سينطلق هذا المشروع ويوم الأربعاء سيكون بسبها وأنا شخصياً مع زملائي وشبابنا في المشروعات سنوضح ما هي المشروعات في كل منطقة ومدينة بالإضافة إلى المنطقة الغربية .

وتابع بالقول: هناك مشاريع بدأنا بها وستستكمل في وقت معين مع نهاية هذه السنة وهناك مشروعات سنبدأ بها وستكون مستمرة لإستكمالها في شهر يناير أو فبراير ونحن لا بد أن ننطلق ونتمنى أننا انطلقنا منذ مجيئنا لهذا المكتب ولكن قدر الله مشاء فعل واليوم سأتعامل مع الحدث كما أجده .

وقال اجتمعت اليوم مع ديوان المحاسبة اليوم ومصرف ليبيا المركزي على أساس أن كل هذه المشروعات لصالح المواطنين وبعون الله ستستمر .

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