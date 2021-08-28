اليوم… انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي مقابل سلة عملات رئيسية

انخفض الدولار الجمعة 27 أغسطس/آب، بعد أن اعتبرت السوق أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول كان مائلا للتيسير، حتى عندما أشار إلى أن الدعم الهائل للبنك الفدرالي للاقتصاد قد يبدأ تقليصه بحلول نهاية العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.42% إلى 92.6540.

وارتفع اليورو 0.39% إلى 1.1797 دولار، فيما ارتفع الين 0.23% إلى 109.8200 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.5 نقطة أساس لتبلغ 1.3188% ، بعد أن قفزت إلى 1.375%، وهو أعلى مستوى منذ 12 أغسطس، أمس الخميس بعد تصريحات مائلة للتشديد من قبل رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي لإحدى الولايات.

وانخفض الدولار النيوزيلندي قليلا بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن الإغلاق بسبب كورونا في أوكلاند من المرجح أن ريظل ساريا لأسبوعين آخرين.

واستقرت الكرونة السويدية عند 8.7070 بعد بيانات اقتصادية متضاربة.

وانخفض الدولار الكندي 0.57% إلى 1.2612 مقابل الدولار الأميركي.

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