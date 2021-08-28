الدبيبة: سيتم زيادة مرتبات شريحة المتقاعدين بنسبة 100% خلال الأيام القادمة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” التزمنا بنقطة دعم شريحة المعاشات الأساسية وهي شريحة تعاني لأنه وبكل أمانة 450 دينار لا تعيش المواطن حتي خمس أيام، وبعض الشرائح الأخرى أيضا وبدأنا بشريحة المعاشات الأساسية وتم زيادتها 100%، ووجدنا بعض الشرائح لا يشملهم المعاشات الأساسية واقرينا علاوة الأسرة والأبناء وكل الأمور في هذين القرارين تسير بانسيابية تامة، وهناك شريحة لازالت تحت الاحصائيات وسنعوض كل الفترة الماضية والذين استكملوا أوراقهم سيتم تعويضهم عن كل الشهور الماضية.

وأضاف الدبيبة قائلا: هناك شريحة مهمة جدا وهي شريحة المتعاقدين، هذه الناس تعاني فقد ذكرت لمجلس النواب بأني لا أستطيع أن أواجه هذه الناس وأنا صفر اليديين فكيف أستطيع أن أعطي الوعود وأنتم معرقلين، وفي هذا الشأن حاولت أن أجد بعض الحلول، وهناك طبعا من ضمن شريحة المتقاعدين أطباء وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات وهم أيضا مرتباتهم لم تتجاوز 450 دينار وهم وصلوا من العمر عتية وليس لديهم أي طريقة عمل أخرى لدعم معاشاتهم ، ولكن سنصدر قرار في العشرة الأيام القادمة بزيادة هذه الشريحة وستكون الزيادة 100%.

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