الدبيبة: تم توزيع مشروع عودة الحياة لمشروعات التنمية على كافة مناطق ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” بدأنا قبل أربعة أشهر بإعداد خطة خاصة بموضوع التنمية وتم تخصيص مبلغ لهذا الباب ، وكذلك لا يمكن أن يتم صرف نسبة 60% على الباب الأول “المرتبات” .

وأضاف بالقول: لابد من المحافظة على النفط ويجب إنتاجه واستخدامه واستغلال المخزون المتبقي في أسرع وقت ممكن فمن الطبيعي بعد العشر سنوات ستكون هناك طاقة بديلة ويجب تخصيص مبالغ من التنمية لهذا القطاع وتم تخصيص نسبة 26% له ،أما بخصوص دعم المحروقات والكهرباء قال: تم تخصيص 36% لهذا البند ما يقدر ب 20 مليار .

وأشار الدبيبة إلى أن هناك أربعة أجهزة منها: جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز المواصلات وجهاز الإسكان والمرافق وبعض الأجهزة الأخرى ، وكذلك كيفية تحريك قطاع الخدمات والمدارس والمستشفيات ،حيث سيتم استكمال المشروعات المتقدمة، بالإضافة إلى أننا سعينا إلى تنفيذ هذه المشروعات ولكن لم تعتمد الميزانية ، وتم ضياع أربعة أشهر من البرنامج في هذا المجال .

كما تم البحث في مصادر أخرى للتنمية بعد قرار 112 ولم يخصص مبالغ كبيرة في تمويل المشروعات ولم يخصص للتنمية أي شيء في كل الحكومات السابقة ، بالإضافة إلى أننا تمكنا من إيجاد بدائل لتمويل التقليدي التي تحتاجها المناطق الصغيرة .

وأكد على أنه تم إعداد برنامج في الربع الأخير المتبقي من هذه السنة وتوفير المبالغ اللازمة لتمويل هذه المشروعات ، وكذلك إن مشروع “عودة الحياة لمشروعات التنمية ” تم توزيعه لكافة مناطق ليبيا ، وهو متوقف منذ 10 سنوات وتم إعادة إحيائه من جديد .

وأختتم حديثه قائلا: تم حفر 207 بئر بالمناطق المحتاجة والبعيدة عن مصادر توفير المياه، وكذلك صيانة ومعالجة ثلاث محطات في ليبيا للمشروعات طويلة الأمد ، بالإضافة إلى أن يوم الأحد سنبتدأ في مدينة بنغازي ويوم الإربعاء ستكون في مدينة سبها .

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