اقتصاد

رسوّ أول ناقلة بالمنطقة الحرة في مصراتة قادمة من الصين مباشرة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست بميناء المنطقة الحرة في مصراتة الجمعة الناقلة M/SC Memphis، التابعة للخط الملاحي VOLTA، قادمةً، مباشرةً، من الصين، في أول رحلة لها، وللخط، إلى الموانئ الليبية.

ونقلت الصفحة الرسمية للمنطقة الحرة مصراتة، أن مدير عام الإدارة العامة لميناء المنطقة؛ كان على رأس وفد استقبال الناقلة، حيث قام بتسليمهم درع المنطقة الحرة.

وبحسب الصفحة كذلك؛ فإنه من المتوقّع وصول سفينة تابعة للخط الملاحي VOLTA إلى ميناء المنطقة الحرة، بمعدل مرة كل ثلاثة أسابيع.

يُشار إلى أن المنطقة الحرة بمصراتة تأسست عام 2000 على مساحة 3.539 هكتار، شاملةً ميناء مصراتة البحري، مع توسّعات مستقبلية تصل إلى مساحة 20.000 هكتار .

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قناة 218 الليبية

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