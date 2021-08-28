الرقابة على الأغذية والأدوية تعلن عن تكثيف الجولات التفتيشية على المخابز

صرح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت بأنه كثف جولاته التفتيشية على المخابز وأماكن تحضير الخبز والخبيز، وذلك مما تم التماسه من عدم توفر أدنى الإشتراطات الصحية والقياسة المطلوبة في مواصفات المخابز رقم 812 – 2018، وأن نتائج الجولات على المخابز بمناطق متفرقة بالبلاد ( طرابلس، زليتن، البيضاء، بنغازي، سبها، العجيلات، الزاوية وادي الشاطئ ) بواقع 80 مخبز مستهدف بالأسبوع الماضي تساوي مايقارب 85% منها لا تطابق المواصفات المطلوبة خاصة القياسية.

وأضاف المركز بأنه تم تسجيل عدم توفر آلات تحلية مياه، والنظافة عامة سيئة وعدم الإلتزام بالشهائد الصحية للعاملين علاوة على سوء تخزين للدقيق وتعرضه للرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة.

كما أن المخالفات ستحال بتقرير للحرس البلدي لإتخاد الإجراء الضبطي، وبخصوص إستمرار بعض المخابز بمزاولة نشاطهم رغم مخالفتهم ، قال المركز بأن هذا يرجع لقصور بالقانون الصحي رقم 106 لينة 1973 الذي تعتبر فيه الغرامة ظئيلة .

وفي الختام أكد المركز على أن هذا العمل مؤسساتي مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مطالبين بمزيد من التعاون معهم في هذا الشأن.

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