خاص: مجلس إدارة التجاري الوطني يعقد اجتماعه السادس ويناقش تحقيقه نسب كبيرة من الأرباح ..ووضعه المالي

كشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن عقد مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني اجتماعه السادس لعام 2021 اليوم السبت الموافق 28 أغسطس برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار وحضور كافة أعضاء مجلس الادارة وهيئة المراقبة .

كما حضر جانب من الاجتماع المدير العام السيد جلال الصادي و مدراء الإدارات والمناطق بالمصرف ، وقد تناول الاجتماع جملة من القضايا و الموضوعات المتعلقة بنشاط إدارات المصرف وفروعه والوقوف على بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل بعض إدارات المصرف و مشروع نظام المدفوعات الوطني.

كما تطرق مجلس الإدارة إلى خطة المصرف في توفير السيولة بكافة فروعه بشكل يومي ، والتوسع في عمليات النقد الاجنبي للاعتمادات المستندية ، وتحسين الخدمات المصرفية بشكل عام .وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى كافة العاملين بالمصرف ومدراء الإدارات على الأداء المنجز خلال عام 2021 ، في ظل ظروف غاية في التعقيد ، وأمكن تحقيق مستوى عال في صافي الأرباح يقدر 240 مليون دينار حتى نهاية يوليو 2021.

وبحسب المصدر فمن المتوقع أن يتجاوز 300 مليون دينار نهاية العام ، كما يتمتع المصرف بمركز مالي قوي وأموال لدى المصرف المركزي طرابلس تتجاوز 8 مليار دينار ، بفائض عن الاحتياطي القانوني الإلزامي بنحو 4 مليار دينار .

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