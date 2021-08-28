الوحدة والصحاري يناقشان مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وضع مخزون مادة الدقيق

اجتمع رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم السبت مع مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف “جمال جويلي” للوقوف على مخزونات مادة الدقيق، وبحضور مدير عام مصرف الصحاري “إسماعيل عبدالهادي” ومساعد مدير عام مصرف الوحدة “أنس إشنيبيش” ، لإستعراض الوضع الحالي لمصانع الشركة ومخزون مادة الدقيق.

كما أوضح “الجويلي” أن مصانع الشركة تعمل بشكل إعتيادي ويتم تسليم مادة الدقيق إلى المخابز بشكل مباشر إختصاراً للوقت وأن الشركة تبذل الجهود لتوفيرها بشكل إنسيابي منوهاً إلى إرتفاع أسعار القمح في السوق العالمي.

وقد تم الإتفاق على أن تتولى المصارف المملوكة للصندوق تسهيل وتسريع إجراءات فتح الإعتمادات المستندية للشركة للوصول إلى مخزونات كافية من مادة الدقيق تتجاوز الكمية الموجودة في الوقت الحالي، وإستعراض أهم المشاكل التي تعاني منها الشركة والتي من بينها ديون الشركة على الجهات العامة والتي تقتضي العمل على تسويتها، وإلى ضرورة تكاثف كافة الجهات سواء وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتفادي حدوث عجز في مخزونات القمح لكونها سلعة هامة وأساسية.

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