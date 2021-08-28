القابضة للاتصالات تبحث مع السفير المصري سير المشاريع المشتركة بين البلدين

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” مع السفير المصري في ليبيا “تامر مصطفى” .

تناول الاجتماع مناقشة متابعة للعقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا للربط البيني والتدريب والتطوير، بالإضافة إلى ألية إنشاء الشركة الليبية المصرية والتي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، وكذلك وضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية سعيا للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين الشقيقين.

ومن جهته أشاد “فيصل قرقاب” بالتعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات قائلا “ نتطلع أن يصل بنا هذا التعاون إلى توأمة في عدة مشروعات بين البلدين ”.

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