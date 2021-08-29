الشركة القابضة للاتصالات تتابع سير المشاريع المشتركة بين ليبيا و مصر

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور (فيصل قرقاب)، السفير المصري في ليبيا السيد (تامر مصطفى)، وذلك لمتابعة سير المشاريع المشتركة بين البلدين.

وجاء اللقاء لمتابعة العقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنلوجيا للربط البيني والتدريب والتطوير في زيارة وفد قطاع الاتصالات الليبي برئاسة الدكتور (فيصل قرقاب) رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات في يونيو الماضي، حيث كان في إستضافتهم وزير الاتصالات المصري وشركات الاتصالات والتدريب المصرية.

وتطرق الطرفان إلى ألية إنشاء الشركة الليبية المصرية والتي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، ووضع أسس لبرامج الإستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية سعيا للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس المجلس بالتعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات قائلا “نتطلع أن يصل بنا هذا التعاون إلى توأمة في عدة مشروعات بين البلدين”.

هذا ووقعت الشركة القابضة للاتصالات في يونيو الماضي 4 مذكرات تفاهم مع شركة الاتصالات المصرية في مجالات التحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، وكذلك توطين التكنولوجيا. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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