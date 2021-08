إيران تسعى لتعزيز مكانتها في منظمة «أوبك»

قال وزير النفط الإيراني المعين حديثا جواد أوجي، إن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.

وعين الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أوجي، وزيرا جديدا للنفط، في وقت سابق في أغسطس الجاري.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن الوزير، قوله: “الطلب العالمي على النفط يتزايد بسبب التطعيم، ولا شك أن إحدى خططنا هي تعزيز مكانة إيران في أوبك واستعادة أسواقنا”.

وأوضح أوجي أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية على رأس الوزارة.

وفي عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – من جانب واحد – الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما كان من شأنه حظر تصدير النفط الإيراني الذي يشكل 80% من ميزانيتها.

ومع ذلك، إيران، رابع دولة في “أوبك” من حيث حجم استخراج النفط، تواصل التصدير بشكل غير رسمي.

وتأمل طهران أن تمهد المفاوضات التي انطلقت في فيينا، في أبريل الماضي، لمنع انهيار الاتفاق النووي الطريق لرفع العقوبات الأمريكية، التي تظل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الإيراني.

