المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية المنفذة خلال الفترة من 2021/08/19 حتى 2021/08/25.

ونشر المصرف المركزي، صباح اليوم الأحد، بيانات الاعتمادات، استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية، والضوابط القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

وجاءت أعلى قيمتي اعتماد، حسب بيانات المصرف المركزي، لشركة صناعة أعلاف ودقيق، وشركة مطاحن وأعلاف، حيث بلغت الأولى: 8 ملايين و940 ألف دينار، لصالح شركة الأعلاف، فيما بلغت القيمة الثانية وهي لصالح شركة مطاحن: 4 ملايين و966 ألفًا و875 دينارا.

تفاصيل الاعتمادات:

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