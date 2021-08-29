الشركة القابضة للاتصالات: إحباط عملية سرقة بطاريات لشبكتي ليبيانا والمدار

مزدة 29 أغسطس 2021 (وال) _ أعلنت الشركة القابضة للإتصالات اليوم الأحد، عن إحباط محاولة سرقة لبطاريات شبكتي ليبيانا والمدار، بمقسمات الاتصالات بمدينة مزدة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” أن مجموعة من المخربين قامو يوم الجمعة الماضي، على فصل مفتاح المحول والمغذي لشبكات التغطية بهدف السرقة.

وأشارت إلى أن تكرار مثل هذه السرقات والتعديات يعطل حركة الاتصالات في العديد من المناطق، حيث يستلزم إعادة تركيب وضبط المعدات والذي يستغرق بدوره الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب تكاليف توفير الأجهزة.

وطالبت الشركة القابضة المواطنين بالتبليغ على من يشتبه أو من شهد على من قام بهذه الأفعال الإجرامية إلى الجهات الأمنية المختصة.

وفي الختام، توجهت شركة الاتصالات بالشكر والتقدير للعاملين في قطاع الاتصالات على جهودهم المتواصلة من أجل إصلاح هذه المقسمات وإعادتها للعمل. (وال _ مزدة) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال