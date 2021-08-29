“التجاري الوطني” يترقب أرباحاً سنوية تُقدر بـ300 مليون دينار

كشف مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني في اجتماعه السادس، تفاصيل الوضع المالي والأرباح المحققة لهذا العام، والتي بلغت 240 مليون دينار حتى يوليو 2021، وسط ترجيحات بأنها ستبلغ 300 مليون دينار أواخر العام الجاري، إلى جانب تمتع المصرف بمركز مالي قوي لدى المصرف المركزي قوامه 8 مليارات دينار؛ وفقا لتقديرات مجلس الإدارة

وعلمت 218 من مصدر مطلع بأن الاجتماع حضره رئيس مجلس الإدارة عبد الوهاب المختار وكافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الرقابة والمدير العام جلال الصادي والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات والمناطق.

ونوقشت فيه خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية في جميع الفروع والمناطق التابعة له بسقف سحب يومي يصل إلى مبلغ 5000 دينار إلى جانب التوسع في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي عن طريق الاعتمادات المستندية وبطاقات الأغراض الشخصية وتطوير وتحسين الخدمات للعملاء وتطوير عمل إدارات الفروع، ومشروع نظام المدفوعات الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية