اقتصاد

“الحديد والصلب” تكشف ملابسات الانفجار المجهول الذي هز مصنعها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة إن دوي الانفجار الذي سمع في المصنع وانتشر صداه في محيط المدينة ناتج عن احتباس الغازات بخط العمليات بسبب “الاختزال المباشر” الناتج عن توقف المصنع عن العمل.

ونفت الشركة في منشور على حسابها في الفيسبوك وقوع أي إصابات أو أضرار جراء الانفجار معتبرة الحادث اعتياديا ومتوقعا، ويصاحب في العادة عمليات استئناف الإنتاج التي انطلقت اليوم الأحد بعد توقفها نتيجة أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من شهرين.

يذكر أن الأعمال التشغيلية للمصنع انطلقت في ظل احتجاجات تقودها نقابة عمال المصنع على خلفية اتهامها لإدارة الشركة بالتورط في قضايا فساد وإضرار بأصول المصنع وسط مطالبات بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحقيق ديوان المحاسبة في ادعاءات الفساد.

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قناة 218 الليبية

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