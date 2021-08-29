مدير ديوان وزارة المواصلات بالمنطقة الشرقية يتفقد مشروع (إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي)

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ أجرى مدير فرع ديوان وزارة المواصلات بالمنطقة الشرقية، زيارة ميدانية إلى مشروع (إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي).

ورافق مدير الفرع خلال زيارته، السيد سامي العبش مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والسيد محمود عجاج مدير عام جهاز الإسكان والمرافق، والسيد.ادريس محمد منصور مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية.

هذا وتم الإطلاع على أعمال التوريدات الخاصة بالهيكل المعدني لصالة الركاب ، كما تم الإستماع لشرح مفصل لمراحل تنفيذ المشروع، وكذلك مناقشة إمكانية التطوير والتحديث في المعدات وبعض المواد التي سوف يتم إستخدامها في المشروع.

وناقش المجتمعون أيضا، ضرورة التعاقد على الأعمال الخارجية للصالة ، كما تم الإتفاق على عقد اجتماع يضم مصلحة المطارات لتنسيق بعض الأمور المتعلقة بالمشروع . (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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