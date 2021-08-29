الشاوش يشير إلى أن تقرير الديوان أحيل للنائب العام عن ما لا يقل عن 170 قضية

قال مدير إدارة الرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة ” رافع الشاوش” يجب أن يكون هناك تناسق مع الجهات الأخرى مثل: النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والبرلمان، وكذلك يجب أن تشتغل وفق استراتيجية وتكن لها دراية بالتقارير التي تصدر من قبل الديوان .

وأضاف بالقول: الديوان دوره القيام برصد الملاحظة والإنحرفات بالمؤسسات ، وكذلك له الحق بالإيقاف ولكن لمدة محدودة تقدر بثلاث أشهر ، بالإضافة إلى بعض الجهات توجد بها انحرافات في الإنفاق ،حيث أن الديوان ليس لديه صلاحية بل ملزم أخلاقيا بأن يضع المجتمع في الصورة .

وفي الختام أشار إلى أن تقرير الديوان يتضمن ما لا يقل عن 170 قضية ، كما أن ملفات هذه القضايا لدى النائب العام وجزء منهم للرقابة الإدارية .

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