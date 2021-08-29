“عون” يطالب بشكل عاجل إقالة صنع الله من رئاسة الوطنية للنفط

دعت النقابة العامة للبترول إلى تجسيد توصية وزير النفط محمد عون بتعيين جاد الله العوكلي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، والعمل على إقالة الرئيس الحالي مصطفى صنع الله.

وقالت النقابة في بيان لها ان “صنع الله” تسبب في ارتباك اداري وعبث بقطاع النفط من خلال التجاهل المتعمد للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل في قطاع النفط الليبي.

وبحسب البيان إن عدم المرونة في الاستمرار في التمسك بالموقف وإلقاء الروح الوطنية خلف ظهره ، بدعوى أنه مدعوم من جهات خارجية ، ألقى بظلاله على عمليات الإنتاج والتصدير وضياع حقوق عمال النفط و تدني مستوى الخدمات الصحية والغذائية وكذلك الإسكان في المنشآت النفطية .

وأضاف البيان أن وزير النفط والغاز أصدر قرارا بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي مكانه.

وأكد وزير النفط مجددا بشأن تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويدعو حكومة الوحدة الوطنية للبث في هذه التوصية بشكل عاجل .

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