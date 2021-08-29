اقتصاد

“عون” يطالب بشكل عاجل إقالة صنع الله من رئاسة الوطنية للنفط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

دعت النقابة العامة للبترول إلى تجسيد توصية وزير النفط محمد عون بتعيين جاد الله العوكلي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، والعمل على إقالة الرئيس الحالي مصطفى صنع الله.

وقالت النقابة في بيان لها ان “صنع الله” تسبب في ارتباك اداري وعبث بقطاع النفط من خلال التجاهل المتعمد للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل في قطاع النفط الليبي.

وبحسب البيان إن عدم المرونة في الاستمرار في التمسك بالموقف وإلقاء الروح الوطنية خلف ظهره ، بدعوى أنه مدعوم من جهات خارجية ، ألقى بظلاله على عمليات الإنتاج والتصدير وضياع حقوق عمال النفط و تدني مستوى الخدمات الصحية والغذائية وكذلك الإسكان في المنشآت النفطية .

وأضاف البيان أن وزير النفط والغاز أصدر قرارا بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي مكانه.

وأكد وزير النفط مجددا بشأن تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ويدعو حكومة الوحدة الوطنية للبث في هذه التوصية بشكل عاجل .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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  • محمد عون شخص متلون و مندس يضمر غير مايظهر وغير نظيف النية وفتان بين الاخوة حاقد وحسود على ما تم انجازه على أيدي الشرفاء فى قطاع النفط ومن توابع البائد يجب ابعاده عن وزارة النفط وعن أى منصب رفيع فى الدولة والعاقل يفهم مصطفى صنع الله وفريقه المحنك والمتميز بموسئسة النفط وشركاتها يجب ان ترفع لهم القبعة على ماأنجزوه فى أصعب فترة تمر بها ليبيا فتحشم على وجهك انت وازلامك ياعون وكفاك حقد على الشرفاء وتملق فالشمس لاتتغطى بالغربال…اللهم اقهر من أراد بلادنا بسوء ومسك ليبيا بالحبل المتين واكفيها العابثين والحاسدين والماكرين.اللهم اردد كيدهم في نحورهم، اللهم اطمس أعينهم عنها وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واهزمهم وأهلك أشياعهم. اللهم حصنها بحصنك الحصين، وأعزها بعزك واكفها شر الأشرار وكيد الفساق والدعار والسحار والمردة والمنافقين والمدعين والحاقدين والحاسدين والمغرورين والحاقدين في الليل والنهار.(اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم).(اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ).(اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم).(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)…..الخ

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