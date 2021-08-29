على هامش اجتماع وزاري.. مباحثات “ليبية تونسية” حول مصير الحدود

قالت وزارة الخارجية التونسية، إن وزير خارجيتها عثمان الجرندي سيبحث مسألة استمرار غلق الحدود البرية بين ليبيا وتونس مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر.

وأضاف الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك، أن الجرندي سيتباحث مع وزير الخارجية الجزائري وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “يان كوبيش” حول الأزمة الليبية وسبل حلها.

يُذكر أن الحدود البرية الليبية التونسية مازالت مقفلة بعد اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم الإرهاب، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية وتضرر التجارة البينية بين البلدين.

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